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№ 454

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание от 27 апреля относительно процедуры оккупации Германии и Австрии Красной Армией и англо-американскими вооруженными силами получил.

Со своей стороны должен сказать, что Советское Главнокомандование дало указание, чтобы при встрече советских войск с союзными войсками Советское Командование немедленно устанавливало связь с Командованием американских или английских войск и чтобы они по договоренности между собою: 1) определяли временную тактическую разграничительную линию и 2) принимали меры к подавлению в пределах своей временной разграничительной линии любого сопротивления немецких войск.

2 мая 1945 года.

№ 455

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваши послания от 29 и 30 апреля относительно безоговорочной капитуляции немцев в Италии получил.

Благодарю за информацию. У меня нет возражений против того, чтобы первое объявление о капитуляции немцев в Италии было сделано фельдмаршалом Александером.

2 мая 1945 года.

№ 456

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание от 28 апреля по польскому вопросу получил. Должен сказать, что я не могу согласиться с Вашими доводами, которые Вы приводите в обоснование своей позиции.

1. Предложение признать югославский пример за образец для Польши Вы склонны рассматривать как отказ от согласованной между нами процедуры создания Польского Правительства Национального Единства. С этим нельзя согласиться. Югославский пример, по-моему, важен раньше всего тем, что он показывает путь наиболее целесообразного и практического решения вопроса об образовании нового Объединенного Правительства, когда в качестве базы для этого берется правительственный орган, осуществляющий в стране государственную власть.

Вполне понятно, что без того, чтобы действующее ныне в Польше Временное Правительство, опирающееся на поддержку и доверие большинства польского народа, было принято за основу будущего Правительства Национального Единства, нет возможности рассчитывать на успешное решение задачи, поставленной перед нами Крымской конференцией.

2. Я не вижу возможности присоединиться к Вашим соображениям относительно Греции в той части, где Вы предлагаете установить контроль трех держав над выборами. Такой контроль в отношении народа союзного государства нельзя было бы рассматривать иначе, как оскорбление этого народа и грубое вмешательство в его внутреннюю жизнь. Такой контроль является излишним в отношении бывших государств-сателлитов, объявивших потом войну Германии и ставших на сторону союзников, как это доказал опыт проведения выборов, например, в Финляндии, где выборы прошли без постороннего вмешательства и дали положительные результаты.

Ваши замечания о Бельгии и Польше, как театрах войны и коридорах коммуникаций, совершенно справедливы. Что касается Польши, то эта ее особенность, как соседнего Советскому Союзу государства, и требует, чтобы будущее Польское Правительство на деле стремилось к дружественным отношениям между Польшей и СССР, что в интересах также и всех других свободолюбивых народов. Это обстоятельство также говорит в пользу югославского примера. Объединенные нации заинтересованы в прочной и постоянной дружбе СССР и Польши. Мы не можем поэтому удовлетвориться тем, чтобы к делу образования будущего Польского Правительства были привлечены люди, которые, по Вашим словам, “не являются решительно настроенными против русских”, или чтобы от такого участия были устранены лишь те, которые, по Вашему мнению, являются “лицами крайне недружелюбными по отношению к России”. Оба эти критерия нас не могут удовлетворить. Мы настаиваем и будем настаивать на том, чтобы к консультации об образовании будущего Польского Правительства были привлечены лишь те, кто на деле доказал свое дружественное отношение к Советскому Союзу, кто честно и искренне готов сотрудничать с Советским государством.

3. Я должен особо остановиться на пункте 11 Вашего послания, где говорится о трудностях, возникающих в результате слухов об аресте 15 поляков, о депортациях и т. д.

Могу сообщить Вам по этому поводу, что упоминаемая Вами группа поляков состоит не из 15, а из 16 человек. Эту группу возглавляет известный польский генерал Окулицкий. Об этом польском генерале, который также “исчез” вместе с 15 другими “исчезнувшими” поляками, английская информация намеренно умалчивает, ввиду его особенной одиозности. Но мы не намерены умалчивать об этом. Эта группа в 16 человек во главе с генералом Окулицким арестована военными властями советского фронта и находится под следствием в Москве. Группа генерала Окулицкого и прежде всего сам генерал Окулицкий обвиняются в подготовке и совершении диверсионных актов в тылу Красной Армии, жертвой которых оказалось свыше ста бойцов и офицеров Красной Армии, а также обвиняются в содержании нелегальных радиопередаточных станций в тылу наших войск, что запрещено законом. Все они или часть из них, в зависимости от результатов следствия, будут преданы суду. Так приходится Красной Армии защищать свои части и свой тыл от диверсантов и нарушителей порядка.

Английская информация распространяет слухи об убийствах или расстреле поляков в Седлеце. Это сообщение английской информации выдумано от начала до конца и, видимо, подброшено ей агентами Арцишевского.

4. Как видно из Вашего послания, Вы не согласны считаться с Временным Польским Правительством, как с основой будущего Правительства Национального Единства, и не согласны отвести ему в этом Правительстве то место, которое оно должно занять по праву. Должен откровенно сказать, что подобная позиция исключает возможность согласованного решения по польскому вопросу.

4 мая 1945 года.

№ 457

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ

1. Президент Трумэн сообщил мне, что он направил Вам послание с просьбой о том, чтобы мы синхронизировали наши заявления относительно дня Победы в Европе. Я полностью согласен с этим.

2. Наиболее удобным временем для меня был бы полдень, и мое заявление о победе над Германией займет только три или четыре минуты. Принимая в расчет британское летнее время, это означало бы 1 час после полудня по Вашему времени. Но это потребовало бы, чтобы послание Президента Трумэна было передано в Вашингтоне в 6 часов утра, что едва ли было бы удобно и для Президента и для народа Соединенных Штатов. Поэтому я предлагаю согласиться с американским мнением, и я устанавливаю время 3 часа после полудня по британскому летнему времени, что означает 4 часа после полудня по Вашему нынешнему времени. Это даст возможность Президенту сделать заявление в 9 часов утра по вашингтонскому времени.

3. Будьте любезны уведомить Президента и меня по возможности скорее, согласны ли Вы.

5 мая 1945 года.

№ 458

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание от 5 мая относительно времени объявления о дне Победы в Европе получил 6 мая.

У меня нет возражений против Вашего предложения о 3 часах по британскому летнему времени, что соответствует 4 часам после полудня по московскому времени. Президента г-на Трумэна я также об этом уведомил.

6 мая 1945 года.

№ 459

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ

Президент согласен объявить по радио о дне Победы в Европе в 9 часов утра по вашингтонскому времени, что будет означать 3 часа дня в Лондоне и 4 часа дня в Москве. Это является одним и тем же моментом для всех нас троих благодаря тому, что земля кругла. Я надеюсь, что Вы телеграфируете ему и мне о Вашем согласии.

Намеченным днем является вторник, 8 мая, но я дам подтверждение в течение понедельника, 7 мая, того, может ли быть этим днем вторник или это следует отложить до среды, 9 мая.

7 мая 1945 года.

№ 460

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ

Наша военная миссия, наверное, довела до Вашего сведения телеграмму генерала Эйзенхауэра от 7 мая. Генерал Эйзенхауэр говорит, что будет невозможно держать до вторника в секрете весть о капитуляции Германии. Приказы германским войскам будут передаваться открыто, и было бы физически невозможно предупредить распространение этой новости. При этих обстоятельствах он настоятельно просит о том, чтобы заявление правительств было сделано как можно скорее. Я считаю это изменение неизбежным. Поэтому я предлагаю, чтобы заявление было сделано сегодня, в понедельник, в б часов вечера, что означает, что одновременное заявление будет сделано в 7 часов вечера в Москве и в 12 часов дня в Вашингтоне.

Я искренне надеюсь, что такой порядок не будет неудобным для Вас. Мне известно от генерала Эйзенхауэра, что он согласует с Вами вопрос о том, чтобы официальное подписание соглашения, достигнутого сегодня утром, в 1 ч. 41 м., состоялось в Берлине во вторник.

7 мая 1945 года.

№ 461

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

Ввиду трудности согласования более раннего времени для опубликования я решил, с большим сожалением, отложить мое заявление по радио до того времени, которое было условлено первоначально, т. е. до завтра — до вторника до 3 часов после полудня, что соответствует 4 часам после полудня московского времени.

Для прессы выпущено заявление, в котором сообщается, когда будет сделано объявление завтра, и указывается, что завтрашний день, вторник, будет рассматриваться как день Победы в Европе и будет считаться праздничным днем. Это было необходимо вследствие того, что следует считаться с массами трудящегося населения.

Президента Трумэна я информировал.

7 мая 1945 года.

№ 462

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ МАРШАЛА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваши послания от 7 мая по поводу объявления о капитуляции Германии получил.

У Верховного Командования Красной Армии нет уверенности, что приказ главного германского командования о безоговорочной капитуляции будет выполнен немецкими войсками на восточном фронте. Поэтому мы опасаемся, что, в случае объявления сегодня Правительством СССР о капитуляции Германии, мы окажемся в неловком положении и введем в заблуждение общественное мнение Советского Союза. Надо иметь в виду, что сопротивление немецких войск на восточном фронте не ослабевает, а, судя по радиоперехватам, значительная группа немецких войск прямо заявляет о намерении продолжать сопротивление и не подчиняться приказу Деница о капитуляции.

Поэтому Командование советских войск хотело бы выждать до момента, когда войдет в силу капитуляция немецких войск, и, таким образом, отложить объявление Правительств о капитуляции немцев на 9 мая, в 7 часов по московскому времени.

7 мая 1945 года.

№ 463

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

Я только что получил Ваше послание, а также прочитал письмо от генерала Антонова генералу Эйзенхауэру, в котором предлагается, чтобы объявление о капитуляции Германии было бы отложено до 9 мая 1945 года. Для меня будет невозможно отложить мое заявление на 24 часа, как Вы это предлагаете. Более того, парламент потребует информации о вчерашнем подписании в Реймсе 107 и об официальной ратификации, намеченной на сегодня в Берлине. Я разговаривал по телефону с генералом Эйзенхауэром, и он заверяет меня в своем намерении полностью сотрудничать всеми своими вооруженными силами против фанатичных групп врага, которые могут не подчиниться приказам, исходящим от их собственного правительства и верховного командования. Это, конечно, будет касаться всех британских вооруженных сил и вооруженных сил Соединенных Штатов, находящихся под командованием генерала Эйзенхауэра. Я разъясню в моем заявлении, что в отдельных местах все еще имеется сопротивление. Это неудивительно, если принять во внимание огромную протяженность фронта и дезорганизованное состояние Германского Правительства. Я полагаю, что Президент Трумэн делает свое заявление сегодня в 9 часов утра по американскому времени, и я надеюсь, что Вы с соответствующими оговорками сможете сделать Ваше заявление, как это было условлено.

8 мая 1945 года.

107

№ 464

Получено 9 мая 1945 года.

ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАРШАЛУ СТАЛИНУ ПОСЛАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ И РУССКОМУ НАРОДУ ОТ БРИТАНСКОЙ НАЦИИ

Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую Вы одержали, изгнав захватчиков с Вашей земли и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и взаимопонимания между британским и русским народами зависит будущее человечества. Здесь, в нашем островном отечестве, мы сегодня очень часто думаем о Вас, и мы шлем Вам из глубины наших сердец пожелания счастья и благополучия. Мы хотим, чтобы после всех жертв и страданий в той мрачной долине, через которую мы вместе прошли, мы теперь, связанные верной дружбой и взаимными симпатиями, могли бы идти дальше под сияющим солнцем победоносного мира.

Я прошу мою жену передать Вам всем эти слова дружбы и восхищения.

№ 465

ОТ И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ ПОСЛАНИЕ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ И НАРОДАМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТ НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Приветствую лично Вас, доблестные британские вооруженные силы и весь британский народ и сердечно поздравляю с великой победой над нашим общим врагом — германским империализмом. Эта историческая победа завершила совместную борьбу советских, британских и американских армий за освобождение Европы.

Я выражаю уверенность в дальнейшем успешном и счастливом развитии в послевоенный период дружественных отношений, сложившихся между нашими странами в период войны.

Я поручил нашему Послу в Лондоне передать всем Вам мои поздравления с одержанной победой и мои наилучшие пожелания.

10 мая 1945 года.

№ 466

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

Я получил Ваше послание от 2 мая относительно мероприятий, подлежащих проведению в Германии и Австрии, когда наши армии установят контакт. Я рад узнать, что советским командирам были даны указания, и эта информация направлена генералу Эйзенхауэру и фельдмаршалу Александеру.

12 мая 1945 года,

№ 467

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

1. К сожалению, я должен сказать, что в итальянской провинции Венеция-Джулия создалось серьезное положение.

2. Всегда признавалось, что будущее этой провинции, которую Италия приобрела после прошлой войны, должно быть определено во время мирного урегулирования, так как большинство ее населения югославское и лишь частично — итальянское. До мирного урегулирования единственно правильным и приемлемым было бы передать провинцию под военное управление фельдмаршала Александера, который займет ее и будет управлять ею от имени всех Объединенных Наций.

3. Однако до того, как это могло быть сделано, югославские регулярные войска вступили в провинцию и оккупировали не только сельские районы, где уже действовали югославские партизаны, но также вступили в города Пула, Триест, Гориция и Монфальконе, население которых является итальянским. Вооруженные силы фельдмаршала Александера, наступающие с запада, достигли Триеста приблизительно в то же время и приняли капитуляцию германских гарнизонов в Триесте и в других местах.

4. Вслед за этим фельдмаршал Александер предложил маршалу Тито, чтобы югославские войска и администрация были выведены из западной части провинции для того, чтобы позволить фельдмаршалу Александеру контролировать линии коммуникаций, идущие по шоссе и железной дороге между Триестом и Австрией. Это было весьма скромной просьбой. В этой западной части провинции фельдмаршал предложил установить союзное военное управление, включая, в частности, город Триест, причем ясно имелось в виду, что это мероприятие было предпринято исключительно ради военной целесообразности в ни в коей мере не наносило вреда окончательному урегулированию вопроса о провинции, что, по мнению Правительства Его Величества, должно быть отложено до мирной конференции.

5. Фельдмаршал Александер послал начальника своего штаба в Белград для обсуждения этого предложения с маршалом Тито, но последний, к сожалению, отклонил это предложение и вместо этого настаивал на расширении своего собственного военного управления до реки Изонцо, предлагая пока фельдмаршалу Александеру лишь содействие в организации связи с Австрией через Триест.

6. Правительство Его Величества не может согласиться с таким мероприятием. Занятие Югославией этой провинции и югославское управление ею противоречило бы принципу, которому мы стараемся следовать, что судьба провинции не должна быть решена завоеванием и односторонним установлением суверенитета путем военной оккупации.

7. Как Вам известно, фельдмаршал Александер командует как британскими, так и американскими войсками и выступает поэтому как от имени Британского Правительства, так и от имени Правительства Соединенных Штатов. Принимая во внимание непримиримую позицию, занятую маршалом Тито, он теперь передал этот вопрос на рассмотрение этих двух правительств.

8. Последние, тщательно рассмотрев положение, перед которым они поставлены, решили сделать следующее заявление Югославскому Правительству:

“Вопрос о Венеции-Джулии является лишь одной из многих территориальных проблем в Европе, подлежащих разрешению при общем мирном урегулировании. Доктрина решения путем завоевания и одностороннего провозглашения суверенитета через оккупацию — метод, примененный врагом с такими трагическими последствиями, была решительно и торжественно отвергнута союзными правительствами, участвующими в этой войне. Это согласие работать вместе в поисках организованного и справедливого решения территориальных претензий должно быть основным принципом, ради которого народы Объединенных Наций принесли свои огромные жертвы в целях достижения справедливого и длительного мира. Это является одной из важнейших проблем, над которыми их представители, с одобрения мирового общественного мнения, работают в целях создания системы международной безопасности.

План союзного военного управления Венецией-Джулией был принят именно с целью достичь мирного и прочного разрешения проблемы, исключительная сложность которой признана всеми. Он предназначается для соблюдения интересов всех заинтересованных народов. Его выполнение, гарантируя военным силам союзных правительств средства осуществления их дальнейших задач на вражеской территории, не нанесло бы никакого ущерба югославским претензиям при окончательном урегулировании.

Имея в виду эти соображения и принимая во внимание то, что Югославское Правительство в общем уже согласилось с планами, предложенными в этой области, мое Правительство дало мне указание сообщить Вам, что оно ожидает, что Югославское Правительство немедленно согласится на контроль со стороны Верховного Союзного Главнокомандующего на средиземноморском театре военных действий над областью, которая олжна включать Триест, Горицию, Монфальконе и Пулу, линии коммуникаций через Горицию и Монфальконе в Австрию и зону, простирающуюся достаточно в восточном направлении от этой линии, чтобы можно было осуществлять соответствующий административный контроль, и даст соответствующие указания югославским вооруженным силам, находящимся в этой области, сотрудничать с Союзным Командующим в установлении военного управления в этой области под властью Союзного Командующего.

Мне даны указания уведомить как можно скорее мое Правительство о том, готово ли Югославское Правительство немедленно согласиться с вышеизложенным”.

9. Имея в виду, что речь идет о серьезных вопросах, я счел правильным информировать Вас в возможно короткий срок относительно акции, которую Британское и Американское Правительства нашли необходимым предпринять в результате позиции, занятой Правительством и армией Югославии в Венеции-Джулии.

15 мая 1945 года.

№ 468

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

1. Я удивлен тем, что, несмотря на приглашение, сделанное Вами г-ну Гарриману 13 апреля, Советское Правительство все еще отказывается разрешить союзным представителям посетить Вену. Тот факт, на который г-н Вышинский обратил внимание в письме Британскому Поверенному в Делах, что зоны оккупации в Германии и в Берлине были установлены на тройственной основе Европейской Консультативной Комиссией до того, как войска союзников вступили на германскую территорию, представляется мне не имеющим отношения к отказу Советского Правительства разрешить представителям своих союзников проследовать в Вену, освобожденную советскими вооруженными силами. У меня нет желания, как это предположил г-н Вышинский, переносить окончательное решение вопроса о зонах из Европейской Консультативной Комиссии в Вену. Однако имевший место случай изменения советским представителем в Европейской Консультативной Комиссии своих собственных предложений, внесенных в Комиссию вследствие того, что, как обнаружилось, часть предполагаемой советской зоны была разрушена, заставляет меня думать, что все мы имеем полное право располагать возможностью изучить на месте факторы, влияющие на наши собственные предложения в Комиссии.

2. Для того чтобы облегчить быстрое заключение соглашений в Европейской Консультативной Комиссии, что Вы, как я уверен, считаете желательным, я прошу, чтобы необходимые указания могли быть даны маршалу Толбухину с тем, чтобы союзные представители могли сразу вылететь в Вену.

17 мая 1945 года.

№ 469

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание от 17 мая относительно приезда в Вену британских представителей в связи с установлением зон оккупации Вены получил.

Советское Правительство считает, что установление зон оккупации в Вене, как и рассмотрение других вопросов, относящихся к положению в Австрии, полностью относится к компетенции Европейской Консультативной Комиссии, как мы об этом договорились с Вами и Президентом Рузвельтом. Поэтому Советское Правительство не могло согласиться на приезд в Вену союзных военных представителей для установления зон оккупации и разрешения других вопросов, относящихся к положению в Австрии. Этой точки зрения мы придерживаемся и в настоящее время. Как можно судить по Вашему посланию от 17 мая, Вы также не считаете возможным решение вопроса о зонах переносить в Вену. Поскольку, таким образом, на этот счет мы придерживаемся одной и той же точки зрения, надо полагать, что вопрос о зонах оккупации в Австрии и в Вене будет разрешен Европейской Консультативной Комиссией в ближайшее же время.

Что же касается поездки британских представителей в Вену для ознакомления на месте с состоянием города и для подготовки предложений о зонах оккупации в Вене, то со стороны Советского Правительства возражений против такой поездки не имеется. Одновременно в соответствии с этим маршалу Толбухину даются необходимые указания. При этом имеется в виду, что британские военные представители могли бы прибыть в Вену в конце мая или в начале июня, когда в Вену вернется маршал Толбухин, находящийся в настоящее время на пути в Москву.

18 мая 1945 года.

№ 470

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Хотя Ваше информационное послание от 15 мая не требовало ответа, однако ввиду того, что мне пришлось отправить Президенту Трумэну ответное послание на его послание по югославскому вопросу, считаю не лишним сообщить Вам текст моего послания.

22 мая 1945 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Г. ТРУМЭНУ

Ваше послание по вопросу о районе Истрии — Триеста получил 21 мая. Несколько ранее я также получил от Вас через г-на Кеннана текст сообщения, переданного Американским Послом в Белграде Югославскому Правительству по этому же вопросу 108. Благодарю Вас за эту информацию.

Что же касается существа вопроса, то я должен сказать следующее.

Мне представляется вполне правильным Ваше мнение, что данный вопрос является принципиальным и что в отношении территории Истрии — Триеста не должно быть допущено каких-либо действий, которые не будут полностью учитывать законные претензии Югославии и вклад, внесенный югославскими вооруженными силами в общее дело союзников в борьбе против гитлеровской Германии. Само собой разумеется, что будущее этой территории, большинство населения которой является югославским, должно быть определено при мирном урегулировании. Однако в настоящее время дело идет о временной военной оккупации этой территории. В этом отношении необходимо, по моему мнению, считаться с тем фактом, что именно союзные югославские войска изгнали немецких захватчиков с территории Истрии — Триеста, оказав тем самым важную услугу общему делу союзников. Уже в силу этого обстоятельства было бы несправедливым и явилось бы незаслуженное обидой для югославской армии и югославского народа отказывать Югославии в праве на оккупацию территории, отвоеванной от врага, после того, как югославский народ принес столько жертв в борьбе за национальные права Югославии и за общее дело Объединенных Наций.

Мне представляется правильным такое решение данного вопроса, при котором в районе Истрии — Триеста оставались бы на месте югославские войска и действующая сейчас в этом районе югославская администрация. Одновременно в этом районе был бы установлен контроль Союзного Верховного Командующего и была бы определена демаркационная линия по взаимному соглашению между фельдмаршалом Александером и маршалом Тито. При принятии этих предложений вопрос об администрации в районе Истрии — Триеста также получил бы правильное разрешение.

Поскольку югославское население составляет большинство на этой территории и еще в период немецкой оккупации здесь стала создаваться местная югославская администрация, пользующаяся в настоящее время доверием местного населения, следовало бы считаться с создавшимся положением. Подчинением имеющейся уже югославской гражданской администрации в этом районе югославскому военному командованию вопрос об административном управлении этой территории был бы урегулирован должным образом.

Я хотел бы надеяться, что недоразумения относительно положения области Истрии — Триеста, возникшие между Правительствами США и Великобритании, с одной стороны, и Югославским Правительством — с другой, будут устранены и весь вопрос будет благополучно разрешен.

108

22 мая 1945 года.

№ 471

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

Я был рад получить Ваше послание от 18 мая. Соответствующие указания будут даны нашим военным представителям через фельдмаршала Александера, который установит связь с маршалом Толбухиным через обычные каналы. Как я сообщил в своем послании от 17 мая, у меня нет желания перенести окончательное решение вопроса о зонах из Европейской Консультативной Комиссии в Вену.

22 мая 1945 года.

№ 472

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

По данным советского военного и морского командования, Германия сдала на основе акта капитуляции весь свой военный и торговый флот англичанам и американцам. Должен сообщить, что советским вооруженным силам германцы отказались сдать хотя бы один военный или торговый корабль, направив весь свой флот на сдачу англо-американским вооруженным силам.

При таком положении естественно встает вопрос о выделении Советскому Союзу его доли военных и торговых судов Германии по примеру того, как это имело место в свое время в отношении Италии. Советское Правительство считает, что оно может с полным основанием и по справедливости рассчитывать минимум на одну треть военного и торгового флота Германии. Я считаю также необходимым, чтобы представителям военно-морских сил СССР была обеспечена возможность ознакомиться со всеми материалами о сдаче военного и торгового флота Германии, а также с фактическим состоянием сдавшегося флота.

Со своей стороны, советское военно-морское командование назначает для этого дела адмирала Левченко с группой помощников.

Такое же послание я направляю Президенту Трумэну.

23 мая 1945 года.

№ 473

ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

Признателен Вам за присылку мне копии Вашего послания Президенту Трумэну по югославскому вопросу.

24 мая 1945 года.

№ 474

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

Благодарю Вас за Вашу телеграмму от 23 мая. Мне кажется, что эти вопросы должны явиться темой переговоров общего характера, которые должны иметь место между нами и Президентом Трумэном по возможности в скором времени. Я благодарю Вас за то, что Вы заблаговременно сообщили Ваше мнение.

26 мая 1945 года.

№ 475

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Приехавший в Москву г-н Гопкинс поставил от имени Президента вопрос о встрече трех в ближайшее время. Я думаю, что встреча необходима и что удобнее всего было бы устроить эту встречу в окрестностях Берлина. Это было бы, пожалуй, правильно и политически.

Есть ли у Вас возражения?

27 мая 1945 года.

№ 476

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Более 8 месяцев тому назад Румыния и Болгария разорвали с гитлеровской Германией, заключили с союзными государствами перемирие и включились в войну на стороне союзников против Германии, выделив для этого свои вооруженные силы. Этим они внесли свой вклад в дело разгрома гитлеризма и содействовали победоносному завершению войны в Европе. В связи с этим Советское Правительство считает своевременным теперь же восстановить с Румынским и Болгарским Правительствами дипломатические отношения и обменяться с ними посланниками.

Советское Правительство также считает целесообразным восстановить дипломатические отношения с Финляндией, выполняющей условия соглашения о перемирии и вставшей на путь укрепления демократических начал. Мне представляется возможным через некоторое время принять аналогичное решение и в отношении Венгрии.

Такое же послание я одновременно направляю Президенту.

27 мая 1945 года.

№ 477

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ

На Ваше послание от 27 мая.

1. Я буду очень рад встретиться с Вами и Президентом Трумэном в самом ближайшем будущем в том, что осталось от Берлина.

Надеюсь, что это могло бы иметь место около середины июня.

2. Я послал копию этой телеграммы Президенту Трумэну, который сообщил мне, что этот вопрос был поднят в Ваших беседах с г-ном Гопкинсом.

Шлю всяческие добрые пожелания. Я очень хочу поскорее встретиться с Вами.

29 мая 1945 года.

№ 478

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание от 29 мая получил.

Через несколько часов после этого был у меня г-н Гопкинс и сообщил, что Президент Трумэн считает наиболее удобной датой для встречи трех 15 июля. У меня нет возражений против этой даты, если и Вы согласны с этим. Шлю Вам наилучшие пожелания.

30 мая 1945 года.

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